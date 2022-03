Krumbach

06:30 Uhr

Der "Spielzialist" zeigt Kartenspiele für Tüftler

Plus Es sind die Spiele für Tüftler. Der Krumbacher Spielzialist Marc Hettich taucht in die Welt der Deckbauspiele ein.

Von Marc Hettich

Der spannende Moment des Kartenziehens trägt sehr zum Reiz von Kartenspielen bei. In der Regel gibt es einen Nachziehstapel, der uns mal mit guten, mal mit weniger guten Karten versorgt. Die Grundidee sogenannter Deckbauspiele: Jeder Spieler verwaltet einen eigenen individuellen Stapel mit Karten und fügt im Lauf des Spieles neue Karten hinzu oder tauscht sie aus. Wichtige Vorläufer dieses Prinzips waren Sammelkartenspiele wie Magic The Gathering oder Pokémon. Diese Spiele formen allerdings eigene kleine Mikrokosmen und sind recht zeit- und kostenintensiv. An dieser Stelle lernen wir heute vier spannende Deckbau-Brettspiele kennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .