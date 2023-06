Krumbach

Sportartikel-Onlineshop SC24.com aus Krumbach ist (wieder) insolvent

Plus Sie war der Hauptsponsor des FC Augsburg in der Saison 2009/10, jetzt droht der Firma SC24.com AG zum zweiten Mal die Insolvenz. Allerdings aus anderen Gründen.

Von Sophia Huber

Es war Anfang Juli 2009, als der Krumbacher Online-Sportshop SC24.com wahrscheinlich den Deal seines Lebens abschloss. In der Saison 2009/10 durfte der Onlinehändler als neuer Haupt- und Trikotsponsor die rot-grün-weiße Dienstkleidung des Fußball-Zweitligisten FC Augsburg zieren. Markus Müller, Vorstand der SC24.com AG sagte damals: "Als Hauptsponsor des FC Augsburg werden wir die Bekanntheit der Marke SC24.com deutschlandweit deutlich erhöhen und uns regional zudem als wichtiger Partner eines absolut sympathischen Clubs positionieren können." 2011 stieg der FCA zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf und konnte sich seitdem im Fußball-Oberhaus etablieren, auch wenn es sportlich zuletzt mehr Tiefen als Höhen gab. Ex-Sponsor SC24.com dagegen schaffte am umkämpften Sportartikel-Markt in den vergangenen Jahren nicht den Klassenerhalt.

Rund 14 Jahre nach dem Höhepunkt der Firmengeschichte ist der Onlineshop für Sportartikel aus Krumbach bereits zum zweiten Mal insolvent. Wie das zuständige Gericht in Neu-Ulm mitteilt, ist am Freitag der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen eingegangen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Klaus Tappmeier der gleichnamigen Kanzlei aus Ulm bestellt.

