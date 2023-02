Krumbach

vor 16 Min.

Der Stadtsaal liegt den Krumbachern sehr am Herzen

Plus Der Krumbacher Stadtsaal wird heuer 100 Jahre alt. Viele erinnern sich gerne an die zahlreichen besonderen Veranstaltungen im Saal, wie unsere Umfrage zeigt.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Seit 1923 gibt es den Krumbacher Stadtsaal. Zahlreiche bedeutende Veranstaltungen fanden dort statt, der Stadtsaal verkörpert auf eine besondere Weise die Krumbacher Stadtgeschichte. Viele der in der Krumbacher Innenstadt befragten Passantinnen und Passanten erinnern sich gerne an die Bälle an Fasching, wie den Metzgerball und ähnliche Veranstaltungen. Auch Schulfeste, Theateraufführungen und vieles mehr fanden im Stadtsaal statt. Das sollte auch weiterhin so sein, meinen sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen