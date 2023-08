Der TC Rot-Weiß freut sich über zwei Meistertitel

Der Krumbacher Traditionsverein blickt beim Sommerfest auf eine erfolgreiche Saison zurück. So haben die einzelnen Teams abgeschnitten.

Mit großer Euphorie und Freude verkündete der Vereinspräsident Markus Steinhart des TC Rot-Weiß Krumbach beim kürzlichen, gut besuchten Sommerfest die Saisonbilanz der rot-weißen Tennismannschaften. Zwei Titel und drei Vizemeister­schaften bei neun Teams können sich sehen lassen. Auch die vier weiteren Mann­schaften, die den angepeilten Klassenerhalt schafften, können mit ihrer Leistung zufrieden sein.

Der größte Coup der Saison gelang den Herren 30: Im zweiten Jahr des Bestehens durften sich diese bereits über den zweiten Aufstieg freuen. Mit dem unangefochtenen Platz 1 in der Abschlusstabelle marschierten die Männer innerhalb von zwei Saisons direkt von der Südliga 4 in die Südliga 2 durch. Angesichts der Tatsache, dass sie in der abgelaufenen Saison ausschließlich Kantersiege (7:2 oder höher) einfahren konnten, müssen sie sich im nächsten Jahr auch in der höheren Spielklasse nicht verstecken. Eine Saison am Rande der Perfektion absolvierten die zweiten rot-weißen Titelträger. In der Südliga 2 gaben die Herren 65 in der gesamten Spielzeit nur einen einzigen Matchpunkt ab. Die Stammspieler Hans-Dieter Kaiser, Klaus Nuscheler, Reinhold Gruber, Peter Schmid, Hermann Seibold und Albert Kaiser sind daher zuversichtlich, sich auch in der nächsthöheren Liga behaupten zu können.

Es reichte zu einem respektablen zweiten Platz

Ebenfalls gute Chancen auf Rang 1 hatten die Herren 2 in der Südliga 5. Zum Ende hin gingen der jungen 4er-Mannschaft allerdings etwas die Kräfte aus. Ein Unentschieden sowie eine unglückliche Niederlage in den letzten beiden Spielen verhinderten den ganz großen Erfolg, reichten aber dennoch zu einem äußerst respektablen zweiten Platz. Solchen belegten auch die Herren 40 in der sehr ausgeglichenen Landesliga 2, in der nur ein Sieg Rang 2 von Rang 7 trennte. Besonders erfreulich war dabei, dass nahezu der gesamte Kader (insgesamt elf Spieler!) zum Einsatz kam und ablieferte.

Damit stellten die Krumbacher 40er einmal mehr unter Beweis, dass sie in voller Breiter landesligatauglich sind. Ebenfalls die Vize­meisterschaft in der Landesliga 2 erreichten die Herren 60, die dort seit Jahren beständig im oberen Tabellendrittel zu finden sind. Ein wichtiger Baustein für den Erfolg der 60er war in dieser Spielzeit vor allem Topspieler Ernst Oettle, der alle seine sechs Einzel für sich entscheiden konnte. Die Herren 50 als dritte rot-weiße Landesligamannschaft sorgten mit ihrem Klassenverbleib für eine kleine Überraschung. Nach dem etwas unerwarteten Aufstieg im vergangenen Jahr konnte man zwar in vielen Partien gut dagegenhalten. Dennoch sah es lange Zeit nicht danach aus, als könnte der direkte Wiederabstieg verhindert werden. Mit einem furiosen 7:2-Heimsieg über Gröbenzell im letzten Spiel der Saison gelang es den 50ern aber noch, zwei direkte Konkurrenten zu überholen und sogar den fünften Platz zu erreichen.

Die Damen erreichten ihr alljährliches Ziel

Glücklich mit dem Saisonverlauf dürfen auch die beiden Aktivenmannschaften des TC Rot-Weiß sein. Die Damen erlangten ihr alljährliches Ziel, den Klassenerhalt in der Südliga 1, bereits recht früh in der Saison mit drei Siegen aus den ersten fünf Partien. Lisa Striegel Sam und Claudia Rösch dienten dafür mit ihren positiven Einzel- und Doppelstatistiken als Wegbereiterinnen. Die Herren 1 erhofften sich nach ihrem eindrucksvollen Wiederaufstieg sogar einen Mittelfeldplatz in der Südliga 1. Durch zwei Abschlusserfolge über Memmingen und Kirchheim stellten sie letztlich den beachtlichen vierten Rang sicher und schnupperten kurzzeitig sogar an Platz 3. Bei ihnen erwies sich neben Stammkraft Fabian Tauber und Topspieler Nicolas Mauerhoff vor allem auch Edeljoker Uwe Lübeck als Punktegarant in wichtigen Spielen.

Die aktuell einzige Jugendmannschaft des TC Rot-Weiß durfte sich am Ende der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls über den Klassenerhalt freuen. Die Juniorinnen 18 erkämpften sich in der Südliga 3 zwei Unentschieden und einen Sieg, was zum fünften Tabellenplatz reichte. Den Grundstein dafür legten vor allem Hannah und Luca Lübeck sowie Lena Specker, die jeweils drei bzw. vier Einzel zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Für Begeisterung sorgten außerdem die beiden Krumbacher U10-Jungen Paul Knöpfle und Moritz Miller, die per Spielgemeinschaft für den TC Kirchheim in der Südliga 1 antraten und dort maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft der Kirchheimer U10-Mannschaft hatten. Durch diesen Erfolg in der höchsten Spielklasse konnte sogar die Ausscheidungsrunde aller schwäbischen Titelträger erreicht werden, bei der sich die Kinder ebenfalls gut verkauften. (AZ)