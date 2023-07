Krumbach

Der VdK Ortsverband Krumbach präsentiert sein neues Angebot

Plus Am 15. Juli feiert der VdK Ortsverband Krumbach den 75. Gründungstag. Service, Walking-Gruppe, Vorträge: Was die Ortsgruppe künftig ihren Mitgliedern bieten will.

Von Gertrud Adlassnig

Das Jubiläum soll eine Bestätigung der Neugestaltung des Vereins sein: So will es der seit rund einem Jahr im Amt befindliche Vorstand des vor 75 Jahren gegründeten Ortsverbands des VdK Krumbach. Und so wie sich der Verein in seiner Gesamtheit in den vergangenen Jahrzehnten neu definieren musste, um die Belange seiner Mitglieder zu repräsentieren, ist auch der rund 730 Mitglieder starke Krumbacher Ortsverband unter der Leitung von Karl Heinz Heberle gefordert, sich den Gegebenheiten der Zeit anzupassen. Ursprünglich zur Unterstützung von Kriegsgeschädigten, Invaliden, Witwen und Waisen gegründet, ist der VdK heute ein moderner Sozialverband, der allen Menschen offensteht und seine Aufgaben in allen sozialen und gesellschaftlichen Gebieten hat.

Der VdK-Vorstand Krumbach (von links): Heidi Heberle, Inge Sendler, Ingrid Schuster, Anton Wieser, Helmut Mößinger, Hermine Billes, Rainer Wiedenbauer, Alexander Löhel, Karl-Heinz Heberle. Foto: Vdk

Für einen Ortsverband ist es nicht leicht, ein eigenständiges Vereinsleben zu kreieren. Die meisten Mitglieder sind entweder im Seniorenalter, der Durchschnitt in Krumbach liegt bei 60,6 Jahren, oder sind dem VdK beigetreten, um eine kompetente Beratung zu erhalten. Die leistet aber nicht der Verein, sondern die mit Profis besetzte Geschäftsstelle in Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

