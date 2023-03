Der vielschichtige Erzieherberuf in 50 Kunstwerken in Krumbach

Das Deutsch-Kunst-Projekt der Fachakademie für Sozialpädagogik zum 50. Jubiläum der Bidungseinrichtung: Was in der Franz-Aletsee-Straße präsentiert wird.

Anlässlich des 50. Jubiläums der Joseph-Bernhart-Fachakademie Krumbach stellt das SEJ (Soziales Einführungsjahr, das erste Ausbildungsjahr in der vierjährigen Erzieher-Ausbildung) 50 Werke aus einem interdisziplinären Deutsch-Kunst-Projekt aus, das die vielen Facetten des Erzieher-Berufes darstellt.

In einer Unterrichtseinheit zur Sprachbeobachtung, in der die Unterschiede zwischen sachlicher und literarischer Sprache untersucht wurden, verfassten die Praktikantinnen und Praktikanten sachliche und literarische Texte zu Begriffen, die sie mit ihrem Berufsbild in Verbindung bringen. Ein tieferes Sprachverständnis und kreatives, freies Schreiben finden hier Anwendung.

Geschnitten, gemalt, geklebt und gestempelt für die Kunst

Anschließend gestalteten die Auszubildenden im Kunstunterricht auf Pizza- und Versandkartons mit unterschiedlichen Techniken individuelle Werke, um die Begriffe zu präsentieren. Dabei experimentierten sie mit unterschiedlichen Farben, die wahlweise aufgehellt oder abgedunkelt wurden. Wand- und Acrylfarben kamen ebenso zum Einsatz wie Acrylstifte. In mehreren Arbeitsschritten wurde grundiert, geschnitten, gemalt, geklebt und gestempelt. Die Texte aus dem Deutschunterricht wurden handschriftlich gestaltet oder digital erstellt und aufgebracht. Sie sind demnächst in Krumbach in der Öffentlichkeit zu sehen.

Die Vielseitigkeit der gewählten „Berufsbezeichnungen“, die mit dem Bild der Erzieherin und des Erziehers in Verbindung stehen, zeigt, wie anspruchsvoll die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ist. Begriffe wie „Seelentröster“, „Lieblingsmensch“, „Vorbild“ oder „Streitschlichter“ bilden dabei den Bildungs- und Erziehungsbereich ab, in dem Kinder zu werteorientiert und verantwortungsvoll handelnden Menschen gebildet werden sollen, die ihre Emotionen einordnen, soziale Beziehungen eingehen und Konflikte lösen können.

„Geschichtenerzähler:in“, „Schauspieler:in“ oder „Fragenbeantworter:in“ signalisieren die Erziehung zu sprach- und medienkompetenten Kindern. Vor allem durch die Literacy-Erziehung leisten sie einen wichtigen Beitrag zu Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Vielfältige Sprechanlässe zu bieten und zu nutzen fördert die Selbstsicherheit der Kinder und langfristig auch deren schulischen und beruflichen Erfolg.

Als „Entdecker:in“ oder „Erfinder:in“ betätigen sich Erzieher:innen, wenn sie ihrem Bildungsauftrag in Mathematik, Naturwissenschaft, Technik und im Umweltbereich nachkommen. Physikalische Gegebenheiten lassen sich oft experimentell erfahrbar machen. Dadurch schaffen pädagogische Fachkräfte ein gutes Bewusstsein für die Welt, die uns umgibt.

Um die Kreativität zu fördern, ästhetische Grundlagen zu schaffen und Kinder darin zu bestärken, sich künstlerisch und musisch auszudrücken und zu entfalten, betätigen sich Erzieherinnen in ihrem Berufsalltag als „Maler:in“, Sänger:in“ oder „Friseur:in“.

Als „Tänzer:in“ oder „Trainer:in“ nehmen sie Einfluss auf die motorische Entwicklung ihrer Schutzbefohlenen. Durch Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport verbessern sich die körperlichen Fähigkeiten, aber auch die Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern. Auch die Gesundheitserziehung durch die „Sanitäter:in“ oder „Koch/Köchin“ fällt in diesen Bildungsbereich.

Ausstellung Mit Sprüchen wie "Was ist denn hier los?", "Na? Neugierig" oder "Hey! Guck mal!" sollen Passanten als Betrachter angelockt werden für eine Ausstellung in der Franz-Aletsee-Straße 4. Foto: Sammlung Fachakademie F�r Sozialp�dagogik

Ein Beruf, so bunt wie die Schaufenster, die Familie Diem am Haus in der Franz-Aletsee-Straße 4 zur Verfügung gestellt hat, um dort eine Ausstellung mit den 50 Kunstwerken zu installieren . Die Fenster sind noch abgeklebt mit Packpapier, doch für ganz Neugierige werden extra Gucklöcher gelassen, damit erspäht werden kann, was in der kommenden Woche als Geheimnis gelüftet werden wird. Mit Sprüchen wie "Was ist denn hier los?", "Na, neugierig?" oder "Hey! Guck mal!" sollen Passanten und Passantinnen zum Betrachten angelockt werden. Die Ausstellung wurde zusammen mit den Lehrkräften Verena Maier (Deutsch) und Birgit Jenuwein (Kunst) realisiert. (AZ)