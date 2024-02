Krumbach

Der Weg zum Baugebiet ist frei

Plus Für das Baugebiet "Am Reschenberg-Süd" wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Auch mit der Freiflächen-Fotovoltaik bei Niederraunau geht es voran.

Von Dieter Jehle

Die Stadt Krumbach wird für das Baugebiet „Am Reschenberg - Süd“ einen Bebauungsplan aufstellen und den Flächennutzungsplan ändern. Es handelt sich dabei um eine Fläche von 12.000 Quadratmetern. In der gleichen Art und Weise machen die Stadträte den Weg frei für die Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage zwischen Krumbach und Niederraunau östlich der Bundesstraße 16. In beiden Fällen folgen die Stadträte einer Empfehlung des Bauausschusses. Der Antragsteller signalisierte, dass bei dem Projekt eine Bürgerbeteiligung möglich ist. Weiteren Solarparks schieben die Stadträte vorerst einen Riegel vor. Um einen „Fotovoltaik-Wildwuchs“ im Stadtgebiet zu verhindern, sollen im Rahmen einer Flächennutzungsplanänderung künftig geeignete Flächen festgelegt werden. So stellten die Stadträte vorerst die Errichtung von zwei weiteren Freiflächenfotovoltaikanlagen nördlich und südlich von Niederraunau zurück.

Stadtrat Nico Harder sprach in der Sitzung den aktuellen Zustand auf dem Areal des ehemaligen „Scheppach-Getränkemarktes“ an. Laut Harder gleiche das Areal mittlerweile einer Müllhalde und sei kein repräsentativer Anblick für Krumbach. Laut Bürgermeister Hubert Fischer handle es sich hier um private Flächen. Die Handlungsmöglichkeiten der Stadtverwaltung seien sehr begrenzt.

