Krumbach

vor 30 Min.

Ein Besuch auf dem Wochenmarkt Krumbach in Corona-Zeiten

Plus Die Pandemie fördert eher die Geschäfte auf dem Wochenmarkt in Krumbach, da gerne draußen eingekauft wird. Ein Besuch und Plaudereien an einigen Ständen.

Von Elisabeth Schmid

Seit vielen Jahren ist der Wochenmarkt für die Kunden eine abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeit zu den in Krumbach vorhandenen Supermärkten. Auf dem Wochenmarkt wird Frisches aus der Region von vielen Marktkaufleuten angeboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen