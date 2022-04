Krumbach

18:00 Uhr

Die Ärztelage im südlichen Landkreis Günzburg wird immer kritischer

Zwei Hausarztpraxen (in Ziemetshausen und Krumbach) wurden geschlossen. Die medizinische Versorgung im südlichen Landkreis Günzburg rutscht in eine Krise.

Plus Die Praxisschließungen in Ziemetshausen und Niederraunau zeigen, dass die hausärztliche Versorgung im Süden des Kreises Günzburg in eine Krise rutscht.

Von Peter Bauer

Eine Hausarztpraxis in Ziemetshausen geschlossen, eine weitere Hausarztpraxis in Niederraunau geschlossen, ein Millionendefizit bei den Kreiskliniken Krumbach und Günzburg: Es sind Nachrichten, die viele Menschen in der Region sehr besorgt machen. Was können betroffene Kommunen wie Ziemetshausen und Krumbach tun, um die Lage in den Griff zu bekommen? Der Krumbacher und der Ziemetshauser Bürgermeister haben hier sehr unterschiedliche Ansätze.

