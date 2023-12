Die Anhängelast wird deutlich überschritten

Die Polizei kontrolliert in Krumbach einen Mercedes Sprinter. Was den Fahrer nun erwartet.

In der Augsburger Straße in Krumbach wurde am Freitagmorgen ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter samt Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Polizei Krumbach eine offensichtliche Überschreitung der Anhängelast fest. Die anschließende Verwiegung bescheinigte laut Polizei eine Überschreitung von 36 Prozent. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrzeugführer ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)