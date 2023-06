Krumbach

18:00 Uhr

Die B300 im Krumbacher Südwesten wird ausgebaut

Im zweiten Quartal 2024 wird die Bundesstraße am sogenannten Schwarzlachenberg in Krumbach Richtung Ebershausen umfassend saniert.

Plus Wann die Arbeiten beginnen sollen, was konkret geplant ist und wie hoch die Kosten sind. Der Verkehrsfluss an der Kreuzung Südstraße/Babenhauser Straße soll verbessert werden.

Von Dieter Jehle

Geplante überörtliche Straßenbauprojekte in und um Krumbach im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamts stellte Bauoberrat Hendrik Vosdellen im Krumbacher Stadtrat vor. Sehr konkret dabei ist der Ausbau der B300 südwestlich von Krumbach am Schwarzlachenberg Richtung Ebershausen.

Vosdellen sprach von einem bestandsorientierten Ausbau unter Optimierung der Lage und Höhe. Auf einer Länge von 1,2 Kilometern wird die Straße bedarfsgerecht ausgebaut. Im Ausbaubereich hat die Straße derzeit eine Breite zwischen 5,9 und 6,5 Meter. Nach Fertigstellung wird die Fahrbahnbreite im Durchschnitt 7,5 Meter sein. Täglich rollen über die Bundesstraße in diesem Bereich rund 3300 Kraftfahrzeuge, der Anteil des Schwerverkehrs liegt bei 6,7 Prozent.

