Die Bauarbeiten an der Krumbächle-Brücke haben begonnen

Wegen einer Sanierung wird monatelang die Brücke in der Krumbacher Innenstadt gesperrt sein. Noch sorgt die Umleitung bei einigen Autofahrern für Verwirrung.

Seit Montag ist die Krumbächle-Brücke, über die eine der Hauptverkehrsadern der Krumbacher Innenstadt führt, für Autos gesperrt. Die Brücke wird voraussichtlich bis Anfang August saniert. Eine Zufahrt in die Innenstadt von Westen her kann laut Stadt während der Sperrung nur über die Bahnhofstraße und die Südstraße erfolgen. Anwohnerinnen, Lieferanten und Kundschaft der an die Brücke angrenzenden Geschäfte können von Westen beziehungsweise von Osten kommend jeweils bis zur Baustelle einfahren. Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist der SB-Markt über den Fußweg von Norden kommend sowie über die Brücke beim Kino zu erreichen. Laut Tiefbauamt der Stadt Krumbach sind die Arbeiten planmäßig gestartet.

Die Linksabbiegespur ist gesperrt. Foto: Peter Bauer

Die Linksabbiegespur der Luitpoldstraße Richtung Stadtmitte ist gesperrt, das sorgt besonders in den Stoßzeiten immer wieder innerorts für Stau auf der Bundesstraße. Was Sperrung und Umleitung betreffen, müssten sich Passanten und Autofahrer noch ein wenig zurechtfinden, heißt es seitens des Tiefbauamts. Gegebenenfalls werde man etwa bei der Beschilderung nachjustieren.

