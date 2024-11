Die Bücherbörse auf dem Wertstoffhof in Krumbach bleibt erhalten

Eine tolle sortierte Ecke gibt es auf dem Wertstoffhof in Krumbach. In Regalen sauber aufgereiht, stehen dort Bücher, CDs, DVDs, Spiele oder auch Schallplatten. Sie wurden von Bürgerinnen und Bürgern abgegeben und können hier noch einmal einen neuen Besitzer oder eine Besitzerin finden. Ein niederschwelliges, kostenloses kulturelles Angebot also. Da derzeit die Regale leerer als sonst sind, gab es in der Bevölkerung bereits Gerüchte, dass diese Bücherbörse schließen würde. Offenbar sei auch der Mitarbeiter, der sich darum gekümmert habe, nicht mehr da, hieß es.

