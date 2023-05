Die Bürgerkapelle aus Kaltern ist in Krumbach zu Gast

Am Sonntag um 10 Uhr findet vor der Stadtpfarrkirche Maria Hilf in Krumbach nach dem Gottesdienst ein Standkonzert statt.

Seit nun mehr 65 Jahren besteht die Freundschaft zwischen dem Musikverein Krumbach und der Bürgerkapelle Kaltern/Südtirol. Am kommenden Wochenende, Samstag, 20. Mai und Sonntag, 21. Mai, sind die 54 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Kapellmeister Günther Ploner und der Obfrau Silke Pernstich zu Gast in der Kammelstadt.

Wie der Vorsitzende des Musikvereins, Tobias Ehrmann, wissen lässt, werden die Bürgerkapelle und das Orchester des Musikvereins am Sonntag, um 10 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf, gemeinsam einen festlichen Gottesdienst musikalisch gestalten. Anschließend geben beide Vereine vor der Kirche ein Standkonzert. Dazu ist die gesamte Bürgerschaft eingeladen.

1957 reisten die Krumbacher Musiker nach Kaltern

Alles begann im Juli 1957 – nach zahlreichen Vor-Gesprächen mit dem damaligen Krumbacher Vorstand Karl Kling und den Verantwortlichen der Bürgerkapelle – als die Bürgerkapelle zum 6. Bezirks-Musikfest des ASM-Bezirkes 11-Tisogau und zum 140-jährigen Jubiläum des Musikvereins nach Krumbach kam. Ende September 1957 weilte dann der Musikverein und eine große Delegation der Stadt mit vier Bussen und über 200 Personen im Südtiroler Weinort.

So besuchen sich seither in regelmäßigen Abständen gegenseitig Vorstände und Abordnungen beider Vereine jährlich zu den verschiedensten Anlässen zur Pflege der freundschaftlichen Verbundenheit. Wie der Vorstand des Musikvereins weiter sagte, wird es an diesem Wochenende keinen Festakt zum 65-jährigen Jubiläum geben – sondern der Besuch der Kalterer dient „nur“ der Pflege der partnerschaftlichen Verbundenheit zwischen Krumbach und Kaltern. Der Musikverein Krumbach wird dann am 30. September und am 1. Oktober dieses Jahres seine Visitenkarte in Kaltern präsentieren.

