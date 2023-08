Die Burgauer Straße in Krumbach wird saniert

Der nördliche Teil der Burgauer Straße in Krumbach ist ab dem 21. August gesperrt. Nach den Sommerferien soll die Straße nur halbseitig gesperrt sein.

Ab Montagmorgen, 21. August, wird der nördliche Teil der Burgauer Straße in Krumbach saniert. Dabei wird die Querungshilfe fest eingebaut und ein beschädigter Kanal für die Straßenentwässerung erneuert. Die Arbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein, teilte das staatliche Bauamt mit.

Nachdem in den vergangenen Jahren Deckenbauarbeiten auf der südlichen Burgauer Straße bis zur Attenhauser Straße durchgeführt wurden, ist nun ab dem 21. August die Sanierung der Asphaltdecke des nördlichen Teils der Burgauer Straße bis zur Dr.-Knoll-Straße vorgesehen. Der seitlich zwischen Fahrbahn und Radweg liegende Entwässerungskanal ist teilweise beschädigt und wird im Zuge der Maßnahme ausgetauscht.

Die Querungshilfe wird erneuert

Die bestehende Querungshilfe auf Höhe der Franz-Hofmeister-Straße erhält eine Rundumerneuerung. Mit der Pflasterung der Randbereiche und der Mittelinsel sowie dem Einbau taktiler Leitelemente wird die Querungshilfe dem heutigen Stand der Technik barrierefrei angepasst.

Für die Arbeiten muss der nördliche Teil der Burgauer Straße zwischen Anton-Nagenrauft-Straße und Dr.-Knoll-Straße für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die Lichtensteinstraße, Bahnhofstraße und Hans-Lingl-Straße. Zusätzlich ist der parallel verlaufende Rad- und Gehweg in der Bauzeit bis Ende September gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, in diesem Bereich über die Jakob-Bader-Straße auszuweichen.

Die Vollsperrung ist auf die Ferien begrenzt

Soweit möglich wird die Vollsperrung der Burgauer Straße auf die Sommerferien begrenzt. Nach den Sommerferien werden die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung fortgeführt.

Da der Anschlussbereich in die Dr.-Knoll-Straße ebenfalls ertüchtigt werden muss, kann die Dr.-Knoll-Straße kurzzeitig nur über die Jakob-Bader-Straße erreicht werden. Hierzu wird der Pfosten auf dem Verbindungsweg entfernt. Derzeit ist dafür ein Zeitraum von etwa drei Tagen am Ende der Bauzeit eingeplant. Die betroffenen Anwohner und Firmen der Dr.-Knoll-Straße werden über Postwurfsendungen rechtzeitig über das genaue Datum informiert. (AZ)