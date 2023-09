Die erste Festwoche in Krumbach im Jahr 1957 hatte es in sich

Von Hans Bosch - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Neben der Festwoche wurde 1957 auch das Bezirksmusikfest in Krumbach gefeiert. Kapellen aus drei Kommunen mit Namen Krumbach waren vertreten.

Es war nur eine Woche – aber die hatte es in sich. Gemeint sind die neun Tage zwischen dem 20. und 28. Juli 1957. Sie sind fester Bestandteil in der Krumbacher Veranstaltungs- und Vereinsgeschichte und bleiben dies wohl auch in Zukunft. Was damals los war? Das erste Wochenende gehörte der Musik. Krumbach war Austragungsort für das 6. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM). Gleichzeitig erinnerte sich der heimische Musikverein seiner Gründung im Jahre 1816, also etwas verspätet des Jubiläums 140 Jahre Landwehrmusik und Musikpflege in Krumbach.

Es gab noch mehr Gründe, diese Woche zu einer bisher nie erlebten musikalischen Attraktion zu machen, und es deshalb wert ist, sich ihrer zu erinnern. Da ist der erste offizielle Besuch der Bürgerkapelle Kaltern in Krumbach, verbunden mit ihrer Teilnahme an den Wertungsspielen und dem sonntäglichen Festzug. Der Gegenbesuch und die Vertiefung der Freundschaft folgten dann im September. Rund 300 Krumbacher fuhren in Bussen und ihren Privatautos nach Südtirol und festigten eine Partnerschaft, die noch immer Bestand hat. Während im familiären Bereich nach 65 Jahren der „Eiserne Hochzeitstag“ gefeiert wird, besaß eine solche Verbindung zwischen zwei Kommunen aus damals nicht gerade freundlich gesinnten Ländern großen Seltenheitswert. Gegründet zwölf Jahre nach Ende des Weltkriegs und Jahren schwierigster Aufbauarbeit war dies keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Es wundert deshalb nicht, dass diese Freundschaft nicht von Kommunen, vielmehr von privater Initiative ausging: Karl Kling, damals Vorsitzender des Musikvereins, ist diese Freundschaft zu verdanken. Ihm war es gelungen, dank der Musik den Grundstein für diese bedeutsame Kooperation zu legen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .