Die Evangeliumskirche in Krumbach erstrahlt in neuem Glanz

Per Fernbedienung lässt sich nun die Lichtstimmung in der Evangeliumskirche Krumbach steuern, zeigt Pfarrer Eugen Ritter. Im Altarbereich ergibt sich dadurch ein Lichtkreis.

Plus Die Einweihungsfeier zum Abschluss der Innenrenovierung findet am 1. Mai statt. Auch die Orgel kann wieder ertönen. Was der Pfarrer mit der Fernbedienung tut.

Von Annegret Döring

Ein Freudentag wird der 1. Mai für die evangelischen Christen in Krumbach. Feierlich wird dann die Evangeliumskirche in der Jochnerstraße wieder eingeweiht werden. Lange stand das kleine Kirchlein für den Gottesdienst nicht zur Verfügung. Es war nach Weihnachten 2017, als Pfarrer Eugen Ritter von der evangelischen Gemeinde in Krumbach sich ganz kurzfristig entscheiden musste, die Kirche in der Jochnerstraße zu schließen. Marode Elektrik des Gebäudes aus dem Jahr 1930 zwang ihn dazu, als es einen Kurzschluss an einer Lampe der Orgel gegeben hatte.

