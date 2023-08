Die Festwoche in Krumbach beginnt am Freitag

Volksfest-Karusell: Ab Freitag geht es rund auf dem Volksfest in Krumbach. Ein Sternmarsch macht den Auftakt.

Am Freitag beginnt in Krumbach die Festwoche. Das ist geboten:

Bürgermeister: Wie der zweite Bürgermeister der Stadt Krumbach, Gerhard Weiß, wissen ließ, wird Bürgermeister Hubert Fischer wieder rechtzeitig zur Eröffnung der Festwoche aus dem Urlaub zurück sein. Wie Weiß sagte, freue sich die Stadt und er selbst auf das Volksfest und ist froh, dass es in Krumbach - im Gegensatz zu vielen anderen Orten - noch diese traditionelle Veranstaltung gibt, die ja für Krumbach und Umgebung jedes Jahr ein besonderer Event ist.

Vergnügungspark: Seit nunmehr 26 Jahren „bestückt“ die Schausteller-Familie Böhm aus Neu-Ulm das Krumbacher Volksfest mit Fahrgeschäften und verschiedenen Verkaufsständen. Wie Böhm berichtet, stehen in diesem Jahr neben Autoskooter, Kettenkarussell, Twister, Babyflug, Kinderkarussell, Schießbuden, Süßigkeiten und weitere Verkaufsstände für Groß und Klein auf der Festwiese für unterhaltsame Stunden zur Verfügung. In diesem Zusammenhang berichtet die Familie Böhm, dass gerade in der Pandemiezeit viele Schausteller „aufgeben“ mussten, viele traditionelle Feste nicht mehr durchgeführt werden können und somit für sie es nicht einfacher geworden ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Sie selbst sind aber für die Zukunft guter Dinge.

Das Programm der Krumbacher Festwoche 2023

Programm: Am Freitag um 18 Uhr wird in der Sparkasse die Ausstellung „100 Jahre Stadtsaal Krumbach“ eröffnet, umrahmt von der Jugendkapelle des Musikvereins Krumbach. Musikalisch wartet auf die Besucher im Stadtzentrum ein Standkonzert des gastgebenden Musikvereins mit anschließendem Sternmarsch der Musikkapellen aus Edenhausen, Attenhausen, Billenhausen, Gaismarkt-Niederraunau-Winzer und dem Spielmanns- und Fanfarenzug. Mit schmissiger Marschmusik geht der Aufmarsch ins Festzelt, wo im Anschluss das Stadtoberhaupt mit dem Bieranstich die Festwoche offiziell eröffnet – dazu spielt der Musikverein Krumbach unter der Leitung von Lukas Weiss.

Am Samstag ist ab 15 Uhr Volksfestbetrieb und ab 19.30 Uhr „Party-Total“ mit Allgäu-Power im Festzelt (Eintritt frei), Tischreservierungen unter 08282/89530 oder Zelt-Telefon 0171/7508731. Sonntag ist ab 10 Uhr Musikanten Stammtisch des Bezirkes 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund mit der Musikkapelle Edenhausen. Hauptgewinn: Der Musikverein, der mit den meisten Personen anwesend ist, gewinnt den Auftritt bei der Festwoche 2024. Für den Mittagstisch hat Festwirt Christoph Bader leckere Speisen und Getränke für die Gäste bereit. Nachmittags spielt eine kleine Besetzung des Musikvereins und ab 17.30 Uhr ist der Musikverein Babenhausen für die musikalische Unterhaltung verantwortlich. Montags ist wie immer Ruhetag.

