Die Geheimnisse der Vergangenheit sind Thema im Literaturherbst

Psychotherapeutin Sabine Lück referiert beim Krumbacher Literaturherbst über vererbte Erfahrungen. Welche Erkenntnisse die Autorin vermittelte.

Jeder Mensch trägt vererbte Erfahrungen aus früheren Familiengenerationen in sich. Erkrankungen wie Ängste, Depressionen oder körperliche Schmerzen können ihre Ursachen in Traumata und Blockaden haben. Diese Erkenntnisse hat Psychotherapeutin und Autorin Sabine Lück während ihrer langjährigen Arbeit als Kinder- und Jugendtherapeutin und systemischer Familientherapeutin gewonnen. Bei ihrem im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes organisierten Vortrag „Vererbtes Schicksal“ gab sie umfassende Einblicke in dieses komplexe Thema.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hatten sich zu der vom Abc-Büchershop veranstalteten Lesung im Munding-Saal eingefunden. Mithilfe einer Power-Point-Präsentation, Ausschnitten aus ihren Büchern sowie Beispielen aus der Praxis erklärte die aus Braunschweig angereiste Begründerin des Instituts für transgenerative Prozesse und des Generation-Codes, wie Verletzungen der Vorfahren beeinflussen können und wie man sie auflösen kann. „Der Lauf unseres Lebens scheint durch eine übergeordnete, höhere Macht bestimmt zu sein“ verdeutlichte Sabine Lück. Die Weitergabe von Traumata von einer zur nächsten Generation sei bereits klinisch belegt und durch weitreichende Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen auf die psychische Entwicklung der Kinder, Enkel und Urenkel der Kriegsgenerationen untermauert worden.

Sabine Lück in Krumbach: Jeder trägt sein "Päckchen"

„Wir alle haben vererbte Erfahrungen, übernommene Schmerzen und alte Überlebensprogramme in uns gespeichert. Instinktiv spüren wir, dass sie nicht aus der eigenen Biografie resultieren“, sagte die Psychotherapeutin. Das Päckchen, das jeder zu tragen habe, könnte die Mitgift seiner Ahnen sein. Während ihrer jahrzehntelangen Arbeit habe sie erkannt, dass viele Beschwerden nicht unbedingt aus der eigenen Biografie resultieren, sondern aus den Beziehungen zwischen den Generationen. Als Ursache nannte die Referentin Treueverträge, die bereits Kinder mit den Eltern schließen, um sie von der Last der Vorfahren zu befreien. Anhand von Beispielen verdeutlichte Sabine Lück, die im Jahr 1994 gemeinsam mit ihrer Kollegin Ingrid Alexander den „Generation Code“, ein innovatives Konzept zur Behandlung transgenerativer Traumata entwickelt hat, wie Probleme im Familiensystem erkannt und gelöst werden können.

„Wenn wir damit aufhören, unsere Eltern und Ahninnen für ihr erlebtes Leid und ihre Entbehrungen entschädigen zu wollen, können wir unseren eigenen Weg einschlagen und unser wahres Potenzial entfalten“, sagte die Psychotherapeutin. Schließlich würden nicht nur Leid und Negatives, sondern auch Talente, Fähigkeiten, Ressourcen und gute Lebensbewältigungsstrategien vererbt. In jedem Menschen liege auch ein tiefes Wissen zur Heilung, verdeutlichte die Psychotherapeutin. Mithilfe einer Übung vermittelte sie ihren Zuhörern den gezielten Einsatz von Atemtechniken zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, ein Wissen, das in jedem liege. „Jede gute Erfahrung oder liebevolle Gestik erfüllt den Körper mit Glückshormonen“, sagte die Psychotherapeutin und ermunterte ihre Zuhörer, ihr ureigenes Potenzial freizusetzen.

