Die Gruppe Mesinke bringt die Gedichte von Hedwig Lachmann zum Klingen

Plus Vor über 100 Jahren schrieb die Krumbacher Schriftstellerin Hedwig Lachmann Gedichte, die von berührender Aktualität sind. Die Klezmergruppe Mesinke hat einen Teil davon vertont.

"Dichtung ist ein Gesang, der sich aus einer blutenden Wunde oder einem lächelnden Mund erhebt", dies meint der libanesische Dichter Khalil Gibran zur Verbindung von Lyrik und Musik. Dass Gedichte musikalisch umgesetzt werden, hat eine lange Tradition. Mit den Werken der Krumbacher Schriftstellerin und Übersetzerin Hedwig Lachmann (1865 bis 1918), kam die Klezmergruppe Mesinke bereits vor einigen Jahren in Berührung. Nun haben die engagierten Musiker eine Reihe der Lachmann'schen Gedichte vertont, aber auch von ihrer Schwester Franziska, die ebenfalls schriftstellerisch tätig war, gibt es etwas auf der CD zu hören.

Deren unveröffentlichte Werke wurden Mesinke von Herbert Auer ("Judaikasammlung") zur Verfügung gestellt. Durch das Verwandeln der Worte in Töne begegnet dem Zuhörer die Botschaft der Dichterinnen nun auf einer anderen Ebene. Für den jüdischen Dichter und Schriftsteller Heinrich Heine stand die Musik als "dämmernde Vermittlerin zwischen Geist und Materie". Von Franz Schubert, dem "Erfinder" des Kunstlieds, wurden Heines Gedichte vor über 150 Jahren vertont. Das Kunstlied war jene neue Art von Lied, in der sich Kunst durch Kunst erklärt, das Wort durch die Musik und die Musik durch das Wort. Auch Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy haben zahlreiche Verse des kritischen und politisch engagierten Heine vertont, der bis über seinen Tod hinaus von Antisemiten und Nationalisten angefeindet wurde.