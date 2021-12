Krumbach

Die „Herren Polaris“, früher eine Band, haben nun ein Hörbuch aufgenommen

Plus Daniel Pain und Bruno Tenschert, früher in der Band „Die Herren Polaris“ vereint, haben gemeinsam ein Hörbuch aufgenommen.

Von Marc Hettich

„Es war ein bisschen wie früher“, stellt Daniel Pain fest. „In so einer kreativen Kumpanei weiß man, wie man tickt und teilt ästhetische Vorstellungen.“ Der Niederraunauer spielt damit auf seine gemeinsame Vergangenheit mit Musikerkollege Bruno Tenschert an. Als „Die Herren Polaris“ waren die beiden vor mehr als zehn Jahren mit ihren melancholischen Pop-Perlen eine Instanz in der hiesigen alternativen Musikszene. Intelligente Texte glitten sanft auf minimalistischen, eingängigen Melodien, unter deren Oberfläche kreative Klangteppiche ein harmonisches Fundament bildeten.

