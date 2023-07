Krumbach

17:30 Uhr

Die Klosterschwestern verabschieden sich von Krumbad

Plus Mit den Schwestern verliert das Heilbad Krumbad eine Besonderheit. Sie waren für viele Patienten ein Anker.

Es waren einige markante Jahreszahlen in der Geschichte von Schwabens ältestem Heilbad, die bei der Verabschiedung der vier letzten Ursberger Klosterfrauen in Erinnerung gebracht wurden: 1418 Gründung des Heilbads, 1891 Ringeisen kauft das Krumbad, 1895 die ersten Schwestern der St. Josefskongregation betreuen die Patienten, 1940 das Krumbad wird Lazarett für Soldaten, 1946 34 Klosterfrauen sind um das Wohl der Heilungssuchenden bemüht, 1981 die Heilbad Krumbad GmbH übernimmt die Verantwortung, 1997 Karl Heidingsfelder wird Hausgeistlicher, 2023 die letzten Schwestern kehren ins Mutterhaus Ursberg zurück. Damit endet eine 128-jährige Ära, die für die Verantwortlichen einen denkwürdigen, aber auch wehmütigen Tag darstellt.

Der Beweis dafür war eine schlichte Abschiedsfeier, die mit einem Gottesdienst ihren Auftakt hatte. Zelebriert wurde er vom Hausgeistlichen Karl Heidingsfelder und dem Geistlichen Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks Ursberg, Martin Riß. Der seit über 25 Jahren im Krumbad aktive Pfarrer – er konnte an diesem Tag zugleich sein 63-jähriges Priesterjubiläum feiern – praktizierte in all den Jahren mit dem Schwesternkonvent eine familiäre und innige Zusammenarbeit. In seiner Kurzpredigt beschränkte er sich auf einen Satz: „Ich kann den Schwestern nur ein riesengroßes Vergelts Gott aussprechen.“

