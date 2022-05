Die Krumbacher Festwoche soll wieder stattfinden

Plus Welche Projekte für den Krumbacher Musikverein wichtig sind und wie sich die Vereinsarbeit in der Corona-Zeit entwickelt hat.

Zwei Jahre konnte in Krumbach pandemiebedingt keine Festwoche stattfinden. Doch nun setzt der Krumbacher Musikverein ein eindeutiges Signal. Er plant die Festwoche vom 2. bis 11. September, sozusagen wie in "alten Zeiten". Bei der jüngsten Generalversammlung des Vereins wurden wichtige Weichen gestellt.