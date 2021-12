Krumbach

Die Krumbacher Gaststätten haben an Weihnachten geöffnet

Plus Wer an Weihnachten essen gehen möchte, kann das in den meisten Krumbacher Lokalen tun. Manche Gastwirte sehen ihre Lage aber kritisch, sogar katastrophal.

Von Elisabeth Silbernagel

Trotz Corona ist es möglich sich an den Festtagen bei einem leckeren Essen in den Krumbacher Gaststätten verwöhnen zu lassen. Viele Restaurants haben für die Weihnachtstage eine spezielle Festtagskarte erstellt, wo typische Weihnachtsgerichte angeboten werden. Herbert Haas vom Kachelofen hat so eine Karte. Der Gastwirt bietet auch Speisen zum Abholen an. Bis zum 23. Dezember kann der Kunde bestellen, was er sich für den ersten oder zweiten Weihnachtstag wünscht. Die Mitnahmekarte besteht das ganze Jahr über. Die Gerichte wechseln wöchentlich. „Unsere Schlemmerbox kommt bei den Gästen gut an,“ berichtet Herbert Haas. Er ist zufrieden mit seinen Geschäften, natürlich gäbe es Einbußen wegen Corona, aber im Großen und Ganzem ist er trotzdem guter Dinge. Heiligabend ist sein Kachelofen geschlossen, aber an den Weihnachtstagen öffnet Haas für seine Gäste.

