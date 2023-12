Die Krumbacher "Herzis" feiern ihr 40. Jubiläum

Von Sven Riep - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Wie es zur Gründung der "Herzis" kam und was jetzt in der Herzsportgruppe Krumbach geleistet wird.

Seit 40 Jahren gibt es die "Herzis" in Krumbach. Das heißt seit 40 Jahren machen Frauen und Männer nach überstandenen Herzerkrankungen gemeinsam Sport unter Anleitung professioneller Trainerinnen. Mit dabei bei jeder Trainingsstunde ist außerdem ein Arzt oder eine Ärztin von der Klinik Krumbach.

Die Krumbacherin Annemarie Harder ist schon ganze 33 Jahre als Trainerin für die Krumbacher Herzsportgruppe aktiv. Sie leitet seit 1990 Herzpatienten an, von Karin Rahn aus Buch wird sie dabei seit 2007 unterstützt. Die "Herzis" sind jedoch weit mehr als eine Sportgruppe. Wanderungen, Feste und Vorträge stehen ebenso auf dem Programm. Derzeit wird die Weihnachtsfeier geplant. Für das kommende Frühjahr steht ein Erste-Hilfe-Kurs an. Und was für Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganz wichtig ist, wie Annemarie Harder betont, ist der Zusammenhalt. Den zwischenmenschlichen Austausch, das Gespräch untereinander, nennt sie als wichtige Punkte. Man erfahre, wie es dem anderen mit seiner Erkrankung gehe. Betroffene könnten in der Gruppe beobachten, wie sich die Gesundheit nach schwerer überstandener Erkrankung wieder verbessere, schöpften Hoffnung und würden spüren, dass sie wieder aktiv am Leben teilnehmen können.

