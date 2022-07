Deswegen ist der Tag der offenen Tür an der Krumbacher Kreisklinik abgesagt

Am Sonntag, 17. Juli, sollte der Tag der offenen Tür in der Krumbacher Kreisklinik stattfinden. Die Veranstaltung wurde nun abgesagt. Der Klinikvorstand erklärt warum.

Am Sonntag, 17. Juli, von 13.30 Uhr bis 17 Uhr hatte die Kreisklinik Krumbach zum Tag der offenen Tür eingeladen. Alle Interessierten sollten die Möglichkeit bekommen, die neu gebauten OP-Säle in der Kreisklinik Krumbach zu besichtigen. "Die Chance ist einmalig, denn danach werden Säle final gereinigt und sind steril", schrieb das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach in seiner Pressemitteilung. Doch daraus wird jetzt nichts.

Die aktuelle Corona-Lage verhindert die Veranstaltung

Der Tag der offenenen Tür fällt nun aus. "Die Entscheidung, diese Veranstaltung kurzfristig abzusagen, ist uns nicht leicht gefallen“, sagt der Krumbacher Klinikdirektor Hermann Keller. in einer Mitteilung der Kreisklinik und Vorstand Stefan Starke ergänzt: „Nach enger interner Abstimmung sind wir uns aber einig: Die Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis geht für uns vor. Wir handeln dabei mit Augenmaß und zum Schutze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Die bayernweit steigenden Covid-Inzidenzen sind auch in den Kliniken bereits leicht spürbar, sowohl bei ansteigenden Patientenzahlen mit Covid-Erkrankungen als auch durch Mitarbeiterausfälle. „Wir sind optimistisch, dass wir den Tag der offenen OP-Türe zu einem anderen Zeitpunkt nachholen können“, hofft Hermann Keller.

Noch am Montag veröffentlichten die Kreisklinik Krumbach einen Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook, in dem Sie für das Event warben und ihre Vorfreude ausdrückten. "Wer also schon immer mal einen OP-Saal von innen sehen wollte, einem Chefarzt bei seinem chirurgischen Handwerk über die Schultern schauen wollte oder ein Laparoskopie-Trainingsmodell ausprobieren möchte, sollte am 17. Juli unbedingt bei der Klinik Krumbach vorbeischauen", hieß es in der Mitteilung. Auch Kinder hätten die Möglichkeit bekommen, spielerisch erste chirurgische Handgriffe zu erlernen, und auch Einblicke in die chirurgische MVZ-Praxis (Medizinisches Versorgungszentrum), die Physiotherapie-Praxis Scharpf und die Ergotherapiepraxis Schulze im Praxiszentrum waren geplant. (AZ)