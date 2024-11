Die Krumbacher Rosenmontagswitwen wählen eine neue Vorstandschaft

Pünktlich zur beginnenden Faschingssaison gibt es bei den Krumbacher Rosenmontagswitwen einen Wechsel in der Vereinsführung. Nach einer erfolgreichen Amtszeit von 13 Jahren übergibt die bisherige Präsidentin Alexandra Ley ihr Amt an ihre Nachfolgerin Anne-Lissa Pilz. Auch in anderen Positionen gibt es Veränderungen: Das Amt der Schriftführerin wird nun von Theresa Pilz ausgeführt, die die Nachfolge von Sandra Stenzel-Gruber antritt. Anja Keller übernimmt die Verantwortung für die Kasse von Birgit Köhler, und als Zeremonienmeisterin folgt Emma Walschburger auf Sandra Mayer. Die bisherige Vorstandschaft war zur Faschingssaison 2011/2012 ins Amt getreten und blickt somit auf eine 13 Regentschaft zurück. Im Rahmen der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung wählten rund 20 Rosenmontagswitwen ihre neue Vorstandschaft, bedankten sich bei den bisherigen Amtsinhaberinnen ganz herzlich für ihren tatkräftigen, langjährigen Einsatz und freuen sich auf die nun startende Saison 2024/25. Das Bild zeigt vorne links Anne-Lissa Pilz und Alexandra Ley (neue und alte Präsidentin), hinten von links Theresa Pilz, Sandra Stenzel-Gruber, Sandra Mayer, Anja Keller und Birgit Köhler. Nicht im Bild: Emma Walschburger. (AZ)

