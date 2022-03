Krumbach

Krumbacher SKA-Band Skaos veröffentlicht Song zum Ukraine-Krieg

Plus Skaos-Sänger Wolle verarbeitet die Ereignisse in der Ukraine in einem Song. Auf welchem Festival in der Region die Krumbacher Kult-Band dieses Jahr auftreten wird.

Von Marc Hettich

„Der Text ist am Küchentisch entstanden“, verrät Wolle. „Sehr aus dem Bauch raus.“ Der Sänger von der Kult-Band Skaos aus Krumbach spricht vom neuen Song der Band - „Putin stop this killing now“ - der sich kritisch mit dem russischen Überfall auf die Ukraine auseinandersetzt. „In unseren Liedern geht’s oft um Themen wie Liebe, alltägliche Begebenheiten oder einfach Tagträumereien“, stellt er lachend fest. Aber nicht ausschließlich: „Wir haben auch schon Songs gegen Apartheid und gegen Assad gemacht.“ Die Ereignisse in der Ukraine waren nun wieder Anlass, sich mit einer politischen Botschaft einzuschalten. In Situationen wie der Gegenwärtigen würden Menschen sich oft machtlos fühlen. „Als Künstler hat man zumindest die Möglichkeit, diese Emotionen auszudrücken“, erklärt Wolle, Wolfgang Winkler, der Sohn des früheren Krumbacher Bürgermeisters Georg Winkler.

