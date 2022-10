Die Krumbacher wollen weniger Weihnachtsbeleuchtung

Städte überlegen, ob sie die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren. Ganz ohne Beleuchtung möchten die Befragten in Krumbach nicht feiern, finden weniger aber gut.

Die Deutsche Umwelthilfe appelliert wegen der Energiekrise auf die Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Privathaushalten zu verzichten. Wie sehen das die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt? Sind sie bereit weniger Weihnachtsbeleuchtung einzuschalten? Die Meinung ist fast einstimmig, sparsam beleuchten würde schon reichen. Ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung will aber niemand verzichten.

Veronika Mayer sagt: "Ich beleuchte mein Haus innen und auch außen wie gewohnt. Ich finde auch in den Städten sollte wie gewohnt beleuchtet werden. Es sind doch mittlerweile überall LED Lampen im Einsatz. Die brauchen nicht so viel Energie. Außerdem würden die Geschäfte ohne die Beleuchtung weniger Umsatz machen. Nach der Corona-Krise wäre das fatal."

Veronika Mayer (60), Deisenhausen Foto: Elisabeth Schmid

Übertriebene Beleuchtung ist weniger beliebt als dezentere

Georg Schadel ist für dezentere Beleuchtung: "Man sollte die Weihnachtbeleuchtung eher sparsam einsetzen. Nicht übertreiben. Oft sind die Häuser außen schon übertrieben beleuchtet, wie in Amerika. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das vermittelt in den Städten eine 'schreiende' Stille, anstatt einer besinnlichen Atmosphäre. Also bin ich dafür, nicht zu übertreiben."

Georg Schadl (62), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Auch Irmgard Teichert und Ursula Holzheu finden das nicht schlecht: "Die Kinder sind aus dem Haus und Weihnachten ist es eher still. Wir brauchen da nicht mehr so viel Beleuchtung. Außen wird gar nicht beleuchtet. In der Wohnung nur der Weihnachtsbaum. Wir finden es gut, wenn in den Städten nicht mehr so viel beleuchtet wird. Auch in den Geschäften braucht man nicht bis spät in die Nacht Festbeleuchtung."

Irmgard Teichert (78) aus Mindelheim und Ursula Holzheu (73) aus Breitenbrunn Foto: Elisabeth Schmid





Maria Wiedemann sieht das ähnlich: "Man kann auf jeden Fall die ganze Weihnachtsbeleuchtung reduzieren. In den Städten, in den Geschäften und auch Daheim. Ich brauch da nicht viel, ein Baum mit einer Lichterkette genügt mir. Früher waren es noch mehr Lichter. Ich finde das einfach zu viel. Ganz ohne Beleuchtung geht es aber auch nicht. Einfach alles in Maßen."