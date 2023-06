Die Medusa verzaubert in der Galerie am Wasserschloss

Liedermacherin Mona Medusa begeistert das Publikum bei einer Soiree in der Krumbacher Galerie am Wasserschloss.

Mona Medusa ist Liedermacherin und Straßenmusikerin. In der Galerie am Wasserschloss hat sie jetzt ihre Texte und Kompositionen vorgestellt. Die "Medusa" ist eine geheimnisvolle Gestalt aus der griechischen Mythologie. Geheimnisvoll und aufregend war auch der Auftritt von Mona Medusa im Wasserschloss. Mit ihren langen feuerroten Dreadlocks und ihren nackten Füßen gab sie einen echten Hingucker ab.

Der Galerist der Galerie am Wasserschloss, Karlheinz Schoblocher, hatte zu einer Soiree eingeladen. Zum ersten Mal fand ein Liederabend in der Galerie statt. Die Idee zu diesem besonderen Abend hatten Galerist Schoblocher und der Maler Johann Jörg, mit Künstlernamen Eschenlohe. Eschenlohe, dessen Frauenbilder in der Galerie zu bewundern sind, hatte die Sängerin auf einem Event kennengelernt und wollte nun Malerei und Musik zusammenbringen. Schoblocher beschloss daraufhin, die Ausstellung der Frauenbilder zu verlängern und Mona Medusa zu einem Liederabend einzuladen. So gab Mona Medusa gemeinsam mit den Frauenbildern ein aufregendes Bild ab.

Die Stimme von Mona Medusa erklang in vielen Variationen. Mal schnell, rauchig und leidenschaftlich, und dann zart, einfühlsam und zärtlich. Vor allem das Lied „Maman“, eine Hommage an ihre Mutter, sang die Künstlerin gefühlvoll und sanft. „Ich kann keine Bilderbuchtochter sein“, sang sie in dem Lied. Sie sang von den Querelen des Lebens, aber auch davon, dass sie eigentlich ganz glücklich ist. Mona Medusa hatte nie Musikunterricht. Mit ihrer Gitarre und ihrer außergewöhnlichen Stimme faszinierte sie die zahlreich geladenen Gäste in der Galerie.

Mona Medusa ist in Ravensburg geboren

Mona Medusa wurde 1998 in Ravensburg geboren. Beruflich macht sie Dreadlocks. Ihr Vater ist Musiker. „Daher habe ich wahrscheinlich mein Talent“, meinte Medusa. So ging auch ein Song an ihren Papa. Alle ihre Songs handeln von ihrem alltäglichen Leben. Sie besang die Hippiezeit mit „Freiheit tut nicht weh“, sie sang von Liebe, vom stürmischen Meer, sie nahm die Besucher mit auf eine musikalische Reise. Immer wieder forderte sie die Gäste zum Mitsingen auf. Diese ließen sich nicht lange bitten und stimmten in die jeweiligen Refrains mit ein. "Wir sind alle so viel mehr“, sang sie. Jeder Mensch sei etwas Besonderes und Einzigartiges, war ihre Message.

