Die neue Krumbacher Heimatpost ist da

Plus Die Heimatpost 2022 ist erschienen. Sie wirft einen Blick in die Vergangenheit Krumbachs und blickt voraus.

Von Manfred Keller

„Wie jedes Jahr wird d’Heimatpost („die ist recht billig, weil’s nix kost“) in Schrift und Bild als „Heimat-Blättle“ und Grußbotschaft vom Heimat-Städtle von mir verschickt in alle Welt: I hoff’, dass Ui des Heftle g’fällt.“ So grüßt, wie „alle Jahre wieder“ zum Jahresausklang der „Redaktions-Kare“ vom Krumbacher Rathaus seine „liabe Freind, überall omanand!“ Und richtig: Die Ausgabe 2022 der „Heimatpost der Stadt Krumbach“ ging dieser Tage auf den Weg an ehemalige Krumbacher und Freunde der Stadt in aller Welt. Und diese einzigartige „Brieffreundschaft“ besteht mittlerweile seit mehr als fünfzig Jahren.

