vor 32 Min.

Die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach blickt auf 20 Jahre zurück

Plus Im Zentrum der Arbeit des Vereins in Krumbach stehen die Menschen, die Hilfe brauchen, aber auch diejenigen, die Hilfe geben. Zum Jubiläum gibt es ein Konzert.

Von Christian Pagel

Die britische Ärztin Cicely Saunders (1918 – 2005) gilt als Begründerin der modernen Hospizbewegung. Um im Zweiten Weltkrieg etwas Sinnvolles zu tun, brach sie ihr Studium in Politik, Philosophie und Wirtschaft ab und arbeitete als Krankenschwester. Im Jahr 1947 betreute sie in der Klinik einen unheilbar krebskranken Mann bis zu seinem Tod und entschloss sich, ein Sterbeheim zu gründen. Für eine umfassende Vorbereitung studierte sie Medizin und eröffnete 1967 das St Christopher’s Hospice in London. Die wichtigste Aufgabe der Hospizarbeit umschrieb sie so: „Raum schaffen für die Entfaltung des Menschen in seiner letzten Lebensphase!“

Das Wort „Hospiz“ leitet sich vom lateinischen „hospitium“ ab, was „Gastfreundschaft“, aber auch „Herberge“ bedeutet. Während die Hospizarbeit im Sinne von Saunders stationär geleistet wird, kommen die Mitarbeiter ambulanter Angebote zu den Betroffenen und ihren Familien, so auch die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach und Umgebung, deren Gründungsversammlung am 11. Februar 2003 stattfand. Heuer blickt der engagierte Verein auf 20 Jahre sehr erfolgreicher Geschichte zurück. Damals bekam eine Initiative einen festen Rahmen, die auf das Jahr 1999 zurückgeht: Auf Anregung von Pfarrer Markus Holzheu und nach Beratung durch Professor Wolfgang Schreml trafen sich in kleiner Runde zunächst die Pfarrer Holzheu, Ulrich Funk und Karl Hagenauer, später unter anderem erweitert um Vertreter der Katholischen Sozialstation und der Diakonie Krumbach, um für die Bürger des südlichen Landkreises ein heimatnahes Hospizangebot zu planen.

