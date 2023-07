Krumbach

Die Orgel darf beim Kulturwochenende in Krumbach nicht fehlen

In gelungener Abwechslung unterschiedlicher Instrumente ließen Solisten und Ensembles eine exquisite Mischung von Werken aus verschiedenen Epochen und Ländern in der Kirche St. Michael erklingen.

Von Claudia Bader

Besinnlich und meditativ, modern und temperamentvoll, fetzig und schmissig, aber immer von hoher Qualität sowie virtuos interpretiert. Genau so empfanden die Besucher das im Rahmen des Krumbacher Kulturwochenendes veranstaltete Kirchenkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Michael. In gelungener Abwechslung unterschiedlicher Instrumente ließen Solisten und Ensembles eine exquisite Mischung von Werken aus verschiedenen Epochen und Ländern erklingen. Sie vermittelten Ruhe und Tiefgründigkeit im Wechsel mit Beschwingtheit und Freude.

Kirchenmusiker Michael Dolp lässt Johann Sebastian Bach erklingen

Der Orgel als Königin der Instrumente war es vorbehalten, die gehaltvolle Stunde mit mächtigen Klängen zu eröffnen. Kirchenmusiker Michael Dolp ließ Johann Sebastian Bachs Präludium in C-Dur in wirkungsvoller Registrierung von der Empore tönen. Mit „Introduktion, Thema und Variationen“ von Gioachino Rossini, präsentiert in gelungenem Zusammenspiel von Klarinette und Klavier, ließen Jochen und Johanna Schwarzmann einen Hauch italienischer Lebensfreude durch das Gotteshaus wehen. Nachdem das Saxofonquartett des Musikvereins Krumbach mit „The Starter“ aus der Saxophonia-Suite von Josef Bönisch einen akustischen Klangtupfer serviert hatte, ging es im Walzertakt weiter: Im „Trio für Klarinette, Querflöte und Klavier“ von Dimitri Schostakowitsch bereicherte Sonja Sanders das Schwarzmann-Duo mit zarten Flötenklängen. Und schon durften die Zuhörer die von der Empore rieselnde „Gigue“ aus Arcangelo Corellis „Suite für Violine“ genießen, die Peter Kovac zu Orgelbegleitung gekonnt interpretierte.

