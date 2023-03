Die Osterbrunnen in Krumbach sind geschmückt

Ostern kann kommen: Nach drei Jahren Pause hat der Obst- und Gartenbauverein Krumbach die Osterbrunnen wieder geschmückt.

Freude über die prachtvollen Osterbrunnen in Krumbach: Fleißige Hände des Obst- und Gartenbauvereins Krumbach fertigten nach drei Jahren Pause wieder die beiden Osterbrunnen am Gesundbrunnenplatz und am Marktplatz an. Trotz Wetterumschwüngen wurden beide Schmuckstücke im Kreislehrgarten gebaut. Zwei Nachmittage waren die Frauen beschäftigt, Hunderte Zweiglein aus Buchs zurechtzuschneiden.

Österlich geschmückt ist auch der Brunnen am Marktplatz in Krumbach. Foto: Luise Hoyer

Drei halbe Tage wurden die Brunnen gebunden und geschmückt, was das Zeug hielt. Mit Palmkätzchen dekoriert wird am Palmsonntag der Segen erbeten. Der Kranwagen des städtischen Bauhofs erleichterte den Transport und das Aufstellen. Luise Hoyer, Zweite Vorsitzende des Vereins, freute sich über den gespendeten Buchs. Im Bild: (von links) Margret Plepelic, Violetta Osterrieder, Anni Brandl, Margret Strobl und Luise Hoyer. (AZ)