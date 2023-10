Krumbach

Die Speedway-Legende Manfred "Poschi" Poschenrieder ist tot

Plus Manfred Poschenrieder, erfolgreicher Speedwayfahrer und aktiv im Team des MSC Krumbach, ist in seinem Heimatort Waltenhofen im Alter von 85 Jahren gestorben.

Von Alois Thoma

Manfred Poschenrieder – dieser Name weckt im mittelschwäbischen Raum bei der motorsportinteressierten mittleren und älteren Generation angenehme Erinnerungen. Poschenrieder war Deutschlands erfolgreichster Bahnfahrer in den 60er- und Anfang der 70er-Jahre. Und er war Mitglied der Speedwaymannschaft des Motorsportclubs (MSC) Krumbach, die im Jahr 1975 und 1976 Deutscher Bundesliga-Mannschaftsmeister wurde. Im Alter von 85 Jahren ist „Poschi“ bzw. „Manni“, wie er von seinen Freunden genannt wurde, nun in seinem Geburts- und Heimatort Waltenhofen verstorben.

Die Liste der Erfolge von Poschenrieder auf nationaler und internationaler Ebene ist endlos lang, schließlich war er nicht nur auf der Speedway- sondern auch auf der Sand- und Langbahn aktiv. Unter anderem war er auf der Langbahn dreimal Europameister, zweimal Vizeweltmeister und einmal Dritter. Auf der Sandbahn fuhr er drei deutsche Meistertitel ein, gewann fünf ADAC-Goldhelme auf Langbahn und einen auf Grasbahn. Seine Erfolge wurden einst durch Bundespräsident Gustav Heinemann mit der höchsten deutschen sportlichen Auszeichnung, dem Silbernen Lorbeerblatt, gewürdigt.

