Die Stadt Krumbach erneuert ihr Regenüberlaufbecken

Im Krumbacher Norden werden rund drei Millionen Euro investiert. Welche weiteren Themen im Krumbacher Stadtrat wichtig waren.

Massive Schäden und Risse im Beton: Die Stadt Krumbach muss das nördlich des Jugendzentrums gelegene, 1982 errichtete Regenüberlaufbecken erneuern. Dabei geht es um Kosten von rund drei Millionen Euro.

In der Sitzung des Krumbacher Stadtrates stellten Vertreter der Büros Hartinger Consult und A. und B. Bäumler zusammen mit Martin Strobel, dem Leiter der Krumbacher Stadtwerke, Details der Planung vor. Der Stadtrat stimmte einstimmig dafür, entsprechende finanzielle Mittel bereitzustellen. Bei der Sanierung soll der Einsatz von Recyclingbeton eine wichtige Rolle spielen.

Geschwindigkeitsreduzierung: Wie kann die Geschwindigkeit im Bereich des Krumbacher Ortsteils Billenhausen (insbesondere auf der Staatsstraße 2024) reduziert und die Verkehrssicherheit erhöht werden? SPD-Stadtrat Peter Tschochohei stellte zu diesem Thema einen Antrag seiner Fraktion vor. Am Ende einigten sich die Räte dann auf folgende Formulierung: "Die Verwaltung wird beauftragt, Geschwindigkeitsanzeigetafeln überwiegend für die beiden Ortseingänge der Staatsstraße 2024 im Ortsteil BIllenhausen zu beschaffen und zu installieren." Dem stimmten die Räte einstimmig zu.

Der Krumbacher Rat blickt auf die Stadtfinanzen

Jahresrechnung 2021: Die Jahresrechnung für 2021 wurde vom Stadtrat einstimmig "festgestellt". Ferner wurde auch einstimmig die Entlastung erteilt.

Hallenbad: Ursula Bader (CSU-JU) sprach das Thema Hallenbad im Sportzentrum an. Dieses ist seit März 2020 für den öffentlichen Betrieb geschlossen, weil es verschiedene technische Probleme gibt. Vor einiger Zeit habe sie gegen die Installation einer neuen Lüftungsanlage gestimmt. Sie sehe den Sachverhalt heute anders. Es sei sinnvoll, dass Bad wieder funktionstüchtig zu machen. Denn man wisse ja nicht, was im Sportzentrum in den nächsten Jahren konkret passiere. Bürgermeister Fischer sagte, dass im Bad nicht nur die marode Lüftung Probleme bereite. Es gebe viele andere Schwierigkeiten wie etwa kaputte Fenster. Mit Blick auf die Finanzierung eines Sportzentrums-Neubau befinde er sich weiter in Gesprächen mit dem Landkreis und den Umlandgemeinden.

Lesen Sie dazu auch

Bürgermeister Fischer würdigt das Krumbacher Kulturangebot

Kultur: Bürgermeister Fischer bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die Zusammenstellung eines umfassenden kulturellen Angebots im Stadtgarten und beim Kulturwochenende. Gabriele Tuchel (CSU-JU) fand lobende Worte für das Ferienprogramm der Stadt. Peter Tschochohei ( SPD) verwies auf die Kinderbetreuungsprogramm der Arbeiterwohlfahrt.