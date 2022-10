Krumbach

vor 34 Min.

Die Suche nach der passenden Geldanlage in Inflationszeiten

An die 530 Besucher waren in die Turnhalle des Krumbacher Gymnasiums gekommen, um sich von Fondsmanager Norbert Faller Rat zu holen.

Plus Fondsmanager Norbert Faller gibt in Krumbach Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft und was dies für Anleger bedeutet.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Wie umgehen mit der immer bedrückender werdenden Inflation? Der Beratungsbedarf ist enorm, das spiegelte sich in den Besucherzahlen einer Großveranstaltung der Raiffeisenbank Schwaben Mitte wider. An die 530 Besucher waren in die Turnhalle des Gymnasiums gekommen, um sich von Fondsmanager Norbert Faller Rat zu holen. Der Frankfurter Banker referierte unter dem Titel: „Hohe Inflation und meine Geldanlage - Was tun?“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen