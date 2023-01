Die Volkshochschule Krumbach hat ein neues Programm

Die Anmeldungen für das neue Programm der Volkshochschule Krumbach sind nun im Bürgerhaus möglich.

Mit dem Start ins Jahr folgt auch der Start ins neue Arbeitsjahr durch Bekanntgabe des Angebots der Krumbacher Volkshochschule für Winter/Frühjahr 2023. Druckfrisch legt die Vhs ihre aktuelle Offerte für die kommenden Wochen und Monate vor und verweist beim Öffnen des umfangreichen Programm-Paketes auf zahlreiche Veranstaltungen.

Das aktualisierte Bildungsprogramm beinhaltet eine Vielzahl von Kursen, Seminaren, Workshops, berufsfördernden Lehrgängen wie auch Vorträgen. Enthalten sind arbeitsbezogene Bildungsangebote (auch Computer-Kurse), ebenso wie Programme zur Gesundheitsvorsorge. Und auch die Persönlichkeitsbildung, der umfassende Kreativbereich und die fremdsprachliche Weiterbildung füllen den Terminkalender der Vhs für die kommenden Wochen und Monate.

Und es gibt einmal mehr Etliches, bei dem einfach nur Freude vermittelt, sinnvolle Freizeitgestaltung und "gute Unterhaltung" geboten werden will. In Form einer an Umfang zugenommenen Broschüre, die ganz aktuell der Wochenend-Ausgabe von " Krumbach extra" von Samstag, 7. Januar, beiliegt, ist das neue Gesamtprogramm für die Volkshochschule in Krumbach und den ihr angeschlossenen Vhs-Außenstellen Neuburg/Kammel, Thannhausen und Ziemetshausen gebündelt und informativ zusammengefasst. Allen Interessierten ist empfohlen, sich umgehend für Kurse und Lehrgänge ihrer Wahl anzumelden, da erfahrungsgemäß für etliche Veranstaltungen zufolge großer Nachfrage oder auch teilweise begrenzter Aufnahmekapazität, rasches Handeln ratsam ist.

Die Anmeldungen für die in Krumbach stattfindenden Kurse werden im Bürgerbüro der Stadtverwaltung, in Krumbach, Heinrich-Sinz-Straße 18, Telefon 08282/9953800 entgegengenommen. Ansonsten sind für die Einschreibungen in den Außenstellen die jeweiligen Stadt- bzw. Marktgemeindeverwaltungen in Thannhausen, Neuburg/Kammel und Ziemetshausen für den eigenen Außenstellenbereich zuständig. Infos über die Vhs-Internetseite: buergerhaus.krumbach.de.