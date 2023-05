Krumbach

07:00 Uhr

Die Volkshochschule Krumbach hat einen neuen Vorstand

Der neue Vorstand der Volkshochschule in Krumbach: (sitzend von links) die Vhs-Außenstellenleiter Josef Kuhn (Ziemetshausen), Gertrud Zimmermann-Wejda (Thannhausen), Rosi Reinhard (Neuburg/Kammel); dahinter Schriftführer Manfred Keller, Beiratsvorsitzender Bürgermeister Hubert Fischer, Johanna Herold (1. Vorsitzende), Fridolin Kerler (2. Vorsitzender) und Schatzmeister Andreas Steinbacher.

Plus Das neue Vorstandsgremium wird die Krumbacher Volkshochschule in die Fusion mit Günzburg führen. So fließen staatliche Fördermittel weiterhin auch nach Krumbach.

Von Manfred Keller

Die „Landkreis-Strategie der Volkshochschulen Günzburg und Krumbach“ ist der Weg-Weiser zur Fusion der beiden Bildungseinrichtungen. Und das Ziel der Vereinigung der bislang im Kreis jeweils selbstständig wirkenden e.V.-Volkshochschulen besteht darin, „Quantität und Qualität der kommunal verantworteten Erwachsenenbildung in den Städten Günzburg und Krumbach und im ländlichen Raum des Landkreises zukunftsfähig zu sichern, auszubauen und fortzuentwickeln“. Umgesetzt werden soll dies so formulierte Ziel durch die Gründung einer gemeinnützigen Volkshochschul-GmbH. Dem Beitritt zu dieser noch zu gründenden Gesellschaft hat die Volkshochschule Krumbach jetzt in ihrer Mitgliederversammlung zugestimmt.

Vor diesem Blick in die Vhs-Zukunft gab es eine Rückschau der Vhs-Vorsitzenden Johanna Herold auf das Arbeitsjahr 2022: Bei den insgesamt 196 Veranstaltungen in Krumbach und den Außenstellen Thannhausen, Neuburg/Kammel und Ziemetshausen konnten insgesamt 1464 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt werden.

