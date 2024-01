Sprachen, Yoga und Tanz: Diese Kurse gibt es an der Vhs Krumbach im Frühjahr

Die Volkshochschule Krumbach bietet im Frühjahr wieder zahlreiche Kurse und Veranstaltungen an. Anmeldungen sind jetzt im Bürgerhaus möglich.

Nach dem Programm (Herbst/Winter) - ist vor dem Programm (Frühjahr/Sommer): In Sachen Erwachsenenbildung vor Ort geht das Angebot der Volkshochschule nahtlos über den Jahreswechsel. Nach nur kurzer Verschnauf-Pause nimmt die Vhs wieder Fahrt auf und startet in den „Bildungsfrühling 2024“. Auf dem zum Jahresbeginn aktualisierten Stundenplan finden sich Kurse und Lehrgänge im Fortsetzungs-Modus (vornehmlich Fremdsprachen), gleichwohl machen neue Themen (etwa aus dem Gesundheitsbereich) neugierig und motivieren zum Mitmachen.

Bildungsbeflissene und Lernwillige finden in der neuen Programmübersicht einmal mehr die verschiedensten Möglichkeiten. Einen Schwerpunkt sehen die Vhs-Macher im Team um die beiden Krumbacher Vhs-Vorsitzenden Johanna Herold und Stellvertreter Fridolin Kerler darin, ein Angebot zu offerieren, das sich an „machbarer Quantität und bestmöglicher Qualität“ orientiert: Das weite Feld der beruflichen Weiterbildung nimmt dabei einmal mehr einen hohen Stellenwert ein. Auch eine Vielzahl anderer Veranstaltungen, zuzuordnen den Sparten „Kunst und Kultur“, „Musisches und Musikalisches“ findet sich im neuen Vhs-Angebot. Fraglos wird es etliche Termine geben, bei denen einfach nur „freudige Stimmung verbreitet oder sinnvolle Freizeitgestaltung vermittelt wird“. Und das über Krumbach hinaus: Auch in den Vhs-Außenstellen Neuburg/Kammel, Thannhausen und Ziemethausen heißt es wieder: „Bevor ich’s vergess’ – geh’n wir zur Vhs“. Hier gibt es Einzelheiten zum Programmstart aus Krumbacher Sicht mit Blick auf die im Januar angesetzten Vhs-Themen und Termine:

Zumba-Fitness-Gold 50+: Montag, 29. Januar, 10 Uhr, Bürgerhaus, 10 Vormittage; Leitung: Janina Kunisch. Der Kurs ermöglicht einen langsamen Tanzfitnessaufbau. Die Einsteiger-Variante, mit einprägsamem Schrittmaterial, mitreißenden lateinamerikanischen Rhythmen und internationalem Beat. Koordination und Kondition werden gezielt aufgebaut; der Kurs ist besonders für Fitness-Einsteiger und Senioren geeignet.

Rückenfit: Montag, 29. Januar, 17.30 Uhr, Turnhalle Schulzentrum, 10 Abende; Leitung: Hana Bayerlova. Ganzkörpertraining mit langsamer Musik. Der Schwerpunkt liegt in den Übungen für den Rücken und die Wirbelsäule.

Bauch, Beine, Po + Choreographie: Montag, 29. Januar, 18.30 Uhr, Turnhalle Schulzentrum, 10 Abende; Leitung: Hana Bayerlova. Ganzkörpertraining mit Musik für Frauen im mittleren Tempo; Aerobic- oder Step- Choreographie im leichteren Schwierigkeitsgrad plus Krafttraining; Schwerpunkt: Bauch, Beine, Po.

Kreistänze aus aller Welt: Dienstag, 30. Januar, 14 Uhr, Bürgerhaus, 8 Nachmittage; Leitung: Gabi Renner. Tanzend in verschiedene Länder reisen und dabei die unterschiedlichen Kulturen, Rhythmen und Kreistänze kennenlernen. Teilnahme ohne Vorkenntnisse möglich.

Spanisch – Grundstufe A 1/6: Dienstag, 30. Januar, 16.45 Uhr, Bürgerhaus, 8 Abende; Leitung: Angelika Stalla.

Entspannte Schultern – gelöster Nacken – gesunder Rücken: Dienstag, 30. Januar, 17.30 Uhr, Bürgerhaus, 6 Abende; Leitung: Dagmar Rothermel. Das Kursprogramm umfasst Kräftigungs-, Mobilisations- und Entspannungsübungen speziell für den gesamten Wirbelsäulen-, Schultern- und Nackenbereich.

Rückenfit + Stretch: Dienstag, 30. Januar, 18.30 Uhr, Mittelschule, 10 Abende; Leitung: Hana Bayerlova. Ein Trainingsprogramm für Mann und Frau jeden Alters für richtige Körperhaltung und elastische Muskeln.

Elastische Faszien - eine Wohltat für Nacken, Schultern und Rücken: Dienstag, 30. Januar, 18.30 Uhr, Bürgerhaus, 6 Abende; Leitung: Dagmar Rothermel. Durch die effektive Kombination von Dehn-, Mobilisationsübungen und der „Faszien-Massage“ mittels Rolle oder Ball, können Verklebungen in den Faszien, Muskelverhärtungen sowie Verspannungen sanft gelöst werden.

Deutsch als Zweitsprache – Grundstufe A 1/2 (für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen): Dienstag. 30. Januar, 18.30 Uhr, Bürgerhaus, 8 Abende; Leitung: Angelika Stalla.

Spanisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen: Dienstag, 30. Januar, 19.30 Uhr, Bürgerhaus, 10 Abende; Leitung: Peter Jakubsche.

Softes Yoga am Feierabend: Dienstag, 30. Januar, 19.45 Uhr, Bürgerhaus, 10 Abende; Leitung: Renate Werner. Klassische Yogaübungen - sanft und mit einfachen Varianten.

Englisch – Mittelstufe B 1/2: Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr, Bürgerhaus, 10 Abende; Leitung: Andrea Resch.

Softes Yoga am Morgen: Donnerstag, 1. Februar, 9.30 Uhr, Bürgerhaus, 10 Vormittage; Leitung: Renate Werner. Klassische Yogaübungen - sanft und mit einfachen Varianten.

Englisch – Aufbaustufe A3/B 1: Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr, Online, 10 Abende; Leitung: Susana Gabriel.

Bauch, Beine, Po: Donnerstag, 1. Februar, 18.30 Uhr, Mittelschule, 10 Abende; Leitung: Hana Bayerlova. Ein Kurs mit Kräftigungsübungen für alle Muskelgruppen. Für alle Frauen und Männer, die sich fit halten wollen.

Zumba-Fitness für Einsteiger: Freitag, 2. Februar, 15 Uhr, Bürgerhaus, 10 Nachmittage; Leitung: Janina Kunisch. Zumba ist ein Tanzfitness-Training zu kraftvollen Latino-Rhythmen und internationalem Beat. Der Einstieg ist einfach, das Training effektiv.

Anmeldungen nimmt die Vhs-Geschäftsstelle im Bürgerhaus Krumbach unter 08282/995380-0 entgegen. (k)