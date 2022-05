Krumbach

12:00 Uhr

Die Volkshochschule Krumbach steht vor der Fusion mit Günzburg

Plus Welche Überlegungen die Krumbacher Volkshochschule anstellt, um überleben zu können. Mit der Nachbarvolkshochschule Günzburg werden Gespräche geführt.

Von Manfred Keller

„Corona hat alles eingeschränkt – Kurse, Vorträge. Und vieles musste ganz gestrichen werden – Fahrten, Reisen“. So umriss die Vorsitzende Johanna Herold bei der Mitgliederversammlung der Volkshochschule (Vhs) die „Besonderheiten des letzten Vhs-Jahres“: Doch trotz der hemmenden Pandemie-Einschränkungen summierte sich eine ansehnliche Statistik mit den Leistungen der Vhs Krumbach; die ehrenamtliche Arbeit in den Vhs-Außenstellen Neuburg, Thannhausen und Ziemetshausen eingeschlossen: So konnten im Berichtsjahr 53 Kurse, Seminare, Lehrgänge durchgeführt werden, die von 434 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebucht wurden.

