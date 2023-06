Krumbach

18:15 Uhr

Die Weltmeisterinnen im Modern Dance kommen aus Krumbach

Plus Die Gruppe Soulprints des Tanzforum Damerau tanzt in Prag zum WM-Titel. Doch was auf der Bühne mühelos erscheint, ist der Endpunkt einer abenteuerlichen Geschichte.

Von Rebekka Jakob

Seit einigen Tagen hängt ein buntes Banner im Studio des Tanzforums Damerau in Krumbach: "Herzlichen Glückwunsch zur Weltmeisterschaft" steht darauf. Die Tänzerinnen und ihre Trainerin Sara Tenta, denen dieser Willkommensgruß galt, können es auch nach knapp einer Woche noch immer nicht ganz fassen. Sie sind beim World Dance Contest in Prag tatsächlich Weltmeisterinnen in der Stilrichtung Modern Dance geworden. Dabei schien Stunden vor dem entscheidenden Auftritt alle Hoffnung auf den Titel vergebens.

Doch der Reihe nach: Der Weg zum Weltmeistertitel begann für das Team mit der Regionalmeisterschaft in München – für Trainerin Sara Tenta ihr allererster Wettkampf als Trainerin einer Mannschaft. Die Mädchen reisten mit einem guten Gefühl und ihrer Choreografie "Wasted" im Gepäck an, die sie zum ersten Mal beim Kemptener Tanzherbst 2022 gezeigt und seitdem auf Wettkampfniveau überarbeitet hatten. Bei der Siegerehrung auf der Bühne dann der Schock: Durch ein technisches Problem lagen die Ergebnisse ausgerechnet in der Adults-Kategorie, in der die Krumbacherinnen angetreten waren, nicht vor. "Wir wussten noch eine Woche nach dem Wettbewerb nicht, wie wir abgeschnitten haben – und damit auch nicht, ob wir für die deutschen Meisterschaften qualifiziert sind."

