Dieb klaut Spielekonsolen und mehr aus einer Gartenhütte

Beute im Wert von mehreren Tausend Euro machte ein unbekannter Dieb, der in eine Gartenhütte in Krumbach eingebrochen ist. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Montag entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer unversperrten Gartenhütte in der Augsburger Straße 45 in Krumbach mehrere elektrische Unterhaltungsartikel. Hierunter befanden sich zwei Spielekonsolen, ein Gaming-Laptop und ein Monitor. Der Entwendungsschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)