Dieb stiehlt Geldbörse in Krumbach direkt aus der Handtasche

Eine Geldbörse wird in Krumbach aus der Handtasche einer 39-jährigen Frau gestohlen. Die Polizei warnt auch vor Dieben, die am Einkaufswagen zuschlagen.

Am Freitagnachmittag tätigte eine 39-Jährige Einkäufe in einem Lebensmittelmarkt in der Krumbacher Brühlstraße. Hierbei wurde laut Bericht der Polizei aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände im Einkaufswagen zu belassen, da auch kurze Momente ausreichen, diese zu entwenden. (AZ)