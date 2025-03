Dieb stiehlt Stofftasche vor Mehrfamilienhaus in Krumbach

Am Sonntag zwischen 12.55 und 13.55 Uhr wurde vor einem Anwesen in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach eine schwarze Stofftasche mit Inhalt entwendet. Die 71-jährige Geschädigte hatte ihren Rucksack sowie eine schwarze Stofftasche am Eingang des dortigen Mehrfamilienhauses abgestellt. In der kurzen Zeit, in der die Gegenstände unbeobachtet waren, wurde die Stofftasche entwendet, berichtet die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizei in Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

