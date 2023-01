Diebe stehlen Fahrrad und scheitern bei Einbruch in Krumbach

Ein Dieb versucht in Krumbach, in einen Fahrradkeller zu gelangen. Außerdem werden zwei E-Bikes entwendet.

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurden im Krumbacher Hopfenweg zwei E-Bikes der Marke Conway/Cairon und Cube durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Diese standen mit einem Spiralschloss gesichert in einem Carport beziehungsweise einer Gartenhütte. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro, heißt es in den Angaben der Polizei. Im gleichen Zeitraum wurde im unweit entfernten Ziegelweg offenbar versucht, in einen Fahrradkeller einzubrechen. Dabei wurde das Schloss einer Türe beschädigt. Die Täter gelangten jedoch offenbar nicht in das Innere. Der Schaden beträgt hier ungefähr 500 Euro. Aufgrund der örtlichen Nähe dürften die Taten zusammenhängen. Hinweise zu den Vorfällen werden an die Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-0 erbeten. (AZ)