Am Dienstag wurde ein E-Scooter in der Zeit von 6.45 bis 13.05 Uhr von einem Supermarktparkplatz in der Raunauer Straße gestohlen. Der Täter ist nach Polizeiangaben bislang unbekannt. Personen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)