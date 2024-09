Diebstahl: Eltern stecken Waren in Rucksäcke ihrer Kinder und flüchten

Am Freitagmittag ist die Polizei gegen 13 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einen Discounter in Krumbach (Höllgehau) gerufen worden. Laut Polizeibericht konnte eine Mitarbeiterin des Supermarkts beobachten, wie ein erwachsenes Ehepaar in Begleitung von zwei Jungen und einem Mädchen Waren im Wert von etwa 45 Euro in die Rucksäcke der drei Kinder steckte. Auf Ansprache der Mitarbeiterin flüchteten diese. Personen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)

