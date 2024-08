Dienst am Menschen über viele Generationen hinweg

Was hilft eine Idee im Kopf, wenn sie nicht jemand auf die Füße stellt? Um Hilfsbedürftigen unter die Arme zu greifen, wurde vor 75 Jahren in Krumbach ein Ortsverein der AWO ins Leben gerufen. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Not andere Gesichter als in den folgenden Jahrzehnten. Damals ging es auch in Krumbach vorrangig um Hilfen gegen die Hungersnot und den Wohnungsmangel. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist immer schon Programm der AWO. Heute bedarf es neben materieller Hilfe für die Armen, die uns in allen Altersgruppen begegnen, der Unterstützung von jungen Familien sowie von älteren Menschen: Angebote der Kinderbetreuung, der Seniorenbetreuung, aber auch Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bietet die AWO in Krumbach.

