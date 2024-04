Krumbach

Dienstleister pleite: Diems Feinkost-Onlineshop war einen Monat lang offline

Plus Digitalisierung wird in der Gastro immer wichtiger. Doch was tun, wenn der Onlineshop plötzlich offline und der IT-Dienstleister nicht mehr zu erreichen ist?

Von Oliver Wolff

Waren nicht nur im Laden, sondern auch online anzubieten und zu verkaufen, ist für die meisten Einzelhändlerinnen und Einzelhändler seit vielen Jahren eine wichtige Einnahmequelle. Und auch immer mehr Gastronomen haben einen Onlineshop. Johannes Diem und sein Bruder Benedikt sind in Krumbach Vorreiter beim Thema Digitalisierung in der Gastronomie. Seit 2012 verkaufen sie Feinkostkonserven, Öle und Co. im Internet, erst via Amazon, später auch über einen eigenen Shop. Laut Seniorchef Karl machen die Diems auf diesem Weg einen nicht unerheblichen und ähnlich hohen Umsatz wie in ihrem Guthaus. Doch vor etwa einem Monat war der Onlineshop plötzlich offline. Und ihr Dienstleister, der die Seite technisch betreibt, ist seitdem auch nicht mehr zu erreichen. Was passiert war, und wie die jungen Gastronomen nach einer Lösung suchten.

Bereits acht Jahre hatten die Diems ihren eigenen Onlineshop neben ihrem Auftritt beim großen Versandhändler aus den Vereinigten Staaten. "Wir wollten unabhängig sein, uns breiter aufstellen und den Shop mit einem regionalen Partner selbst gestalten", erzählt Koch Johannes Diem. Die Wahl sei auf einen IT-Dienstleister aus Baden-Württemberg gefallen, ein eher kleineres Unternehmen mit über einem Dutzend Mitarbeitenden. So weit sei die Zusammenarbeit immer problemlos gewesen. "Doch auf einmal war unser Shop nicht mehr zu erreichen, wir wollten Kontakt mit der Firma aufnehmen, doch niemand ging ans Telefon."

